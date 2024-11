Orrore a Padova

Un 22enne è stato arrestato in flagranza a Padova dalla polizia per maltrattamenti e lesioni aggravate che avrebbe compiuto sul figlio di 5 mesi, mentre il piccolo si trovava ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. Gli accertamenti d’indagine, spiega la Questura, hanno confermato che durante l’orario di visita nel reparto, quando il padre era sicuro di essere solo e non visto da medici e infermieri, compiva sevizie ed atti violenti nei confronti del bimbo, provocandogli lesioni gravi con conseguente aggravio delle sue condizioni di salute.

Attività investigativa

L’attività investigativa è stata svolta dagli agenti della squadra mobile della Questura, delegata dalla Procura, e ha consentito di accertare che il neonato, già ricoverato d’urgenza presso il reparto pediatrico dell’Ospedale per accertamenti medici, veniva sottoposto a violenze ad opera del padre durante il periodo di ricovero. L’indagine, condotta con l’ausilio di attività tecnica, ha consentito di arrestare il padre del bambino dopo che questi si era reso nuovamente responsabile di ulteriori sevizie e maltrattamenti nei confronti del minore. Il 22enne si trova ora nella casa circondariale di Padova.

Collaborazione con le autorità sanitarie

La Questura ha sottolineato la “proficua collaborazione” fornita dalle autorità sanitarie agli organi inquirenti. Questo supporto è stato fondamentale per raccogliere le prove necessarie a garantire la sicurezza del bambino e a perseguire il responsabile dei maltrattamenti.