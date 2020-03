Accade sui social media

«Amo gli italiani! Il loro spirito, la loro creatività, resilienza, passione e compassione». Così la top model Naomi Campbell su Instagram, condividendo un video in cui alcuni amministratori del nostro Paese – tra cui il sindaco di Messina Cateno De Luca – si rivolgono duramente a chi viola l’ordine di restare a casa per contenere l’epidemia di coronavirus.

Nel video c’è anche l’ormai storico intervento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in cui parla dei «carabinieri con i lanciafiamme» per bruciare tutto a chi organizza le feste di laurea.

Naomi Campbell ha condiviso il video anche su Twitter, rilanciando un post della giornalista Rula Jebreal, in cui invita gli americani a seguire gli esempi degli amministratori italiani, le cui parole sono state sottotitolate in lingua inglese con una citazione anche nel tweet: «L’ho fermato e gli ho detto: “Guarda, questo non è un film. Non sei Will Smith in Io sono leggenda. Vai a casa’».