Assalto a Capitol Hill, “È il momento di tornare a casa”, il video di Trump

Covid19 Sicilia, 1692 nuovi positivi, 29 morti, 1350 guariti e 485 casi a Palermo, 449 a Catania

Negli ospedali i ricoveri sono 1384, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1190, 8 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 194, 4 in più rispetto a ieri.

