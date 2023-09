Assegno unico più alto a partire dal secondo figlio. È una delle proposte che il governo intende inserire nel pacchetto di norme dedicate alla famiglia della prossima Manovra: il problema maggiore però restano le risorse esigue, che però non freneranno l’intenzione di aiutare i nuclei familiari.

Assegno unico 2024, le parole del ministro Roccella

“Abbiamo deciso di affrontare il tema della crisi della famiglia in tutti i suoi aspetti. Abbiamo solo il 30 per cento di famiglie con figli, un altro 30 per cento è di famiglie monoparentali, con una serie di bisogni, e un 30 per cento di famiglie senza figli”, ha dichiarato Eugenia Roccella.

Secondo la ministra, intervenuta agli “Stati generali della Basilicata” di Fratelli d’Italia, “il problema è il desiderio di fare figli che non viene realizzato, un problema di libertà genitoriale, per cui dobbiamo creare intorno a loro le condizioni necessarie”.

Assegno unico 2024, come funzionerà?

Non ci sono ancora certezze sull’entità degli aumenti per le famiglie con due o più figli perché la proposta è ancora in fase di studio. Il pacchetto dedicato a famiglia e natalità nel complesso potrebbe costare sui 4-5 miliardi.

Assegno unico 2024, le risorse

Da dove potrebbero arrivare le risorse? Soprattutto dai soldi risparmiati sull’assegno unico nel 2023, pari a circa un miliardo. Già con la Manovra 2023, per i nuclei con quattro o più figli a carico l’assegno è aumentato del 50% rispetto al valore precedente. Un incremento del 50% è stato introdotto anche per quelli con almeno tre figli di età compresa tra uno e 3 anni, ma solo per i nuclei con un Isee di massimo 43 mila euro.

Assegno unico 2024, gli importi maggiorati

Da registrare anche una maggiorazione degli importi dell’assegno unico e universale per coloro che hanno figli a carico di età inferiore a un anno: nel 2023 sono infatti aumentati del 50% rispetto al precedente valore. Inoltre, per ciascun figlio successivo al secondo, c’è stata una maggiorazione dell’assegno tra i 15 e gli 85 euro al mese a seconda dei redditi. Una delle ipotesi per il 2024 è che le maggiorazioni che nel 2023 sono scattate a partire dal terzo e dal quarto figlio possano scattare a partire dal secondo e dal terzo figlio

