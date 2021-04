Ecco gli elementi da tenere in considerazione

Sono numerose le compagnie assicurative che operano nel nostro Paese, ognuna di esse offre differenti proposte per quanto riguarda l’assicurazione dell’auto. Ricordiamo che la legge prevede l’obbligo di avere a disposizione una polizza RCA, che riguarda esclusivamente i danni a terzi causati durante la guida del veicolo. Ognuno può però decidere di valutare anche altri servizi e tutele, come ad esempio l’assicurazione contro il furto dell’auto, o i danni causati da eventi atmosferici quali la grandine. Avere a disposizione varie offerte non porta a una maggiore facilità nella scelta, anzi, per poter comprendere quale sia la proposta migliore serve avere chiare in mente le caratteristiche di una polizza assicurativa.

Franchigie e massimali, le parole delle polizze auto

Sono numerosi i termini poco chiari presenti solitamente all’interno di un preventivo per l’assicurazione auto. Per confrontare i preventivi auto è importante conoscere questi termini, in modo da avere chiaro in mente tutte le implicazioni contenute in un contratto di assicurazione. Partiamo dai termini più comuni, come ad esempio franchigia; si parla di una franchigia, il cui ammontare deve essere chiaramente indicato all’interno della polizza, quando il contraente ha l’obbligo di saldare parte del rimborso a sue spese. Ci sono franchigie spesso per la sostituzione dei cristalli, o anche per danni specifici; in queste situazioni nel momento in cui si richiede la sostituzione del parabrezza, l’assicurato deve pagare parte dei costi, il cui ammontare è indicato nella polizza di assicurazione. I massimali invece fanno riferimento a quanto ammonta il tetto massimo ottenibile come risarcimento, o come contributo alle spese di riparazione dell’auto. In alcuni casi il massimale è correlato al valore dell’autoveicolo, come nel caso delle assicurazioni furto e incendio.

Tutele aggiuntive

Spesso insieme con l’RCA si stipula un contratto più ampio per l’assicurazione dell’auto. Sono infatti molti gli automobilisti italiani che preferiscono essere tutelati in varie situazioni, contro il furto, l’incendio, gli atti vandalici, la rotture dei cristalli, gli eventi atmosferici e così via. Sostanzialmente i preventivi per l’assicurazione auto possono essere arricchiti con svariati servizi e tutele aggiuntive. Si può comprendere nel contratto anche l’assistenza stradale 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, particolarmente utile per chi viaggia molto. Chiaramente tutte queste “aggiunte” hanno un costo, che sommandole possono portare ad un aumento significativo del premio annuale. Verificare che il singolo contratto comprenda o meno tutte queste tutele permette di valutare in modo realistico l’economicità dell’offerta.

Gli aumenti annui

In Italia per l’RCA non esiste più il rinnovo automatico, che costringeva l’automobilista a mantenere la medesima polizza negli anni se non la disdiceva entro i termini previsti dalla stessa. Oggi chiunque può cambiare di anno in anno la propria polizza, recandosi presso la compagnia assicurativa che preferisce. Per comprendere se la nuova compagnia ci sta presentando un’offerta interessante dobbiamo anche valutare il fatto che ogni anno l’ammontare dell’RCA varia, anche solo di qualche punto percentuale. Nel corso degli ultimi anni si è potuta apprezzare una diminuzione annua pari a circa il 2-4%. Questa cifra però varia molto da Regione a Regione.