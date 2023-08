Decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’adozione di un decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di C Auto. Questo provvedimento, proposto dal titolare delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Arso, prevede l’estensione dell’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile anche ai monopattini e alle biciclette elettriche.

Mentre Bruxelles ha preferito delegare la decisione sui monopattini e le bici elettriche agli Stati membri, l’Italia ha colto l’opportunità per introdurre un obbligo di assicurazione per questi veicoli. La decisione è stata presa considerando l’aumento degli incidenti e delle vittime legate all’utilizzo dei mezzi di micromobilità urbana.

Preoccupanti dati sugli incidenti

In effetti, negli ultimi anni, il numero di incidenti coinvolti monopattini e biciclette elettriche è aumentato notevolmente. Nel 2021 ci sono stati 9 decessi, mentre nel 2022 la cifra è salita a 16, con un incremento del 77,8%. Gli incidenti complessivi sono stati 2.929 nel 2022, con un aumento del 39,4% rispetto all’anno precedente.

Obbligo di assicurazione indipendentemente dal terreno e dalle restrizioni

Il provvedimento estende l’obbligo di copertura assicurativa a tutti i veicoli, indipendentemente dal terreno su cui vengono utilizzati, dalla loro stazionarietà o movimento, e dalla loro circolazione in zone a accesso limitato. Ciò riguarda anche veicoli speciali che operano negli aeroporti o trasportano passeggeri verso gli aerei.

Maggiore trasparenza e facilità di confronto

Per garantire ai consumatori una maggiore trasparenza nelle tariffe assicurative, viene potenziato lo strumento chiamato “preventivatore”. Ciò consente di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle diverse aziende assicurative. Il preventivatore sarà consultabile sui siti internet dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e del ministero.

Sospensione obbligatoria dell’assicurazione

La sospensione volontaria dell’assicurazione non sarà più una facoltà concessa dalle compagnie ai consumatori, ma un obbligo imposto dalla società assicurativa stessa. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, ma non potrà superare i nove mesi all’interno di un’annualità di dodici mesi.

Con queste nuove normative, l’Italia si impegna a garantire una maggiore sicurezza nella circolazione di monopattini e biciclette elettriche, proteggendo sia i cittadini che gli operatori di questo settore in continua espansione.