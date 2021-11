È successo ad Assisi

“Non mi rendo conto di quello che ho fatto, perché poco fa ho ricevuto il vaccino“.

Così una donna ha risposto ai carabinieri della stazione di Assisi dopo essere stata intercettata per avere rubato un paio di scarpe. L’episodio è accaduto in un negozio di calzature della cittadina umbra.

La donna era stata notata dagli addetti ai controlli del negozio, che si erano insospettiti, vedendola aggirarsi nel locale e provare varie scarpe. La signora è riuscita a infilare un paio di scarpe nella borsa ma, all’uscita, ha fatto scattare l’allarme dell’antitaccheggio.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri, allertatati in precedenza dai controllori del negozio. Interrogata dai militari sui motivi del gesto, la donna ha fornito quella giustificazione, sostenendo di non rendersi conto delle proprie azioni per colpa del vaccino anti Covid-19.

I carabinieri hanno accompagnato la donna in caserma e denunciata per il furto.