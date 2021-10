È successo ad Asti

Ad Asti un 13enne è morto soffocato dal divano letto.

L’allarme è stato lanciato dal cugino, a cui era stato affidato.

Tutta colpa di una molla difettosa del divano letto.

Dramma ad Asti, in Piemonte.

Un ragazzo senegalese di 13 anni è morto soffocato mentre si trovava su un divano letto. L’episodio è avvenuto in via Zangrandi, con il corpo senza vita del giovane che è stato trovato dal cugino, appena rientrato a casa dal fare un po’ di spesa. Secondo una prima ricostruzione il divano letto si sarebbe piegato su se stesso a causa di una molla difettosa, soffocando il 13enne.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, domenica 3 ottobre, intorno alle 15.30. Il corpo è stato restituito alla famiglia da procuratore, al termine degli esami del medico legale. Inutili i soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco, unito a quello dei carabinieri.

Molti gli aspetti da chiarire, a cominciare dalle motivazioni per il piccolo era da solo in casa. A tal proposito si è appreso che il ragazzino, che aveva compiuto 13 anni ad aprile, era stato affidato alle cure del cugino mentre il padre era in Senegal.