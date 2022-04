È successo a Nizza

A Nizza, in Francia, intorno alle 10 di stamattina, un prete e una suora sono stati feriti da un uomo che è stato subito fermato dalla polizia. Entrambi non sono in pericolo di vita.

L’aggressore, nato nel 1991, di nazionalità francese, residente a Nizza, è un incensurato.

Secondo una fonte della polizia, l’uomo è “ovviamente bipolare” e il suo atto “non ha carattere terroristico a priori”. Stando a quanto riferito, il sospetto avrebbe detto agli investigatori che il suo obiettivo era il presidente francese Emmanuel Macron (oggi si vota per il ballottaggio) ma ha dovuto ‘ripiegare’ su una chiesa.

Sul posto si è recato Christian Estrosi, sindaco di Nizza, parlando di un atto commesso da una persona “squilibrata”, e “che non ha precedenti penali”. Inoltre, il prefetto della polizia delle Alpi Marittime ha confermato il profilo dell’aggressore (ricoverato varie volte in un ospedale psichiatrico), che ha inflitto al sacerdote – il 57enne Krzyzstof Rudzinski, di origine polacca – una ventina di coltellate. Successivamente, luomo si è avventato su una suora di 72 anni, rimasta leggermenteferita.

L’atto sembra essere stato premeditato perché l’uomo aveva acquistato il coltello diversi giorni prima.