A Sidney

C’è stato un attacco con coltello in una chiesa di Sydney, in Australia, nel sobborgo di Wakeley. Quattro feriti. Tra loro anche un vescovo ortodosso che stava celebrando una messa trasmessa anche in diretta online.

L’attacco

Come riportato sul The Guardian, il vescovo Mar Mari Emmanuel stava celebrando la messa nella chiesa di Christ The Good Shepherd a Wakeley poco dopo le 19 ora locale quando un uomo gli si è avvicinato all’altare e lo ha pugnalato più volte, mentre i feriti urlano per la paura e alcuni intervengono per fermare l’attentatore.

Il vescovo è noto per avere acquisito molta importanza durante la pandemia di Covid-19, generando un ampio seguito online.

È in corso un’operazione di polizia.

Gli agenti assegnati al comando dell’area di polizia di Fairfield City si sono recati sul posto e hanno arrestato l’attentatore. Indagini in corso per capire le motivazioni.

Per fortuna, i feriti hanno riportato lesioni non mortali e sono stati curati dai paramedici delle ambulanze.