Ad Annecy

Attacco con coltello in Francia. Un uomo stamattina, intorno alle 9.30, ha attaccato un gruppo di persone in un parco di Annecy, facendo sette feriti, di cui sei bambini di un’età media di tre anni. Tre dei sei bambini accoltellati sono in pericolo di vita. Nell’attentato è rimasto ferito anche un adulto.

Tutta la zona dell’attentato, attorno al Jardin de l’Europe e al Paquier, è transennata dalla polizia.

Fermato l’aggressore

L’uomo arrestato, che addosso aveva un turbante, già noto alle forze dell’ordine, come appreso dall’emittente francese BFMTV, è stato identificato come Abdalmasih H. È di nazionalità siriana e aveva presentato domanda d’asilo in Francia lo scorso novembre. Ad aprile gli era stato concesso lo status di rifugiato in Svezia.

Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha commentato: “È un attacco di una vigliaccheria assoluta. Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock”.

Gérald Darmanin, ministro dell’Interno francese, ha dichiarato: “Diverse persone, compresi bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy. L’individuo è stato arrestato grazie al rapidissimo intervento delle forze dell’ordine”.

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, su Twitter ha scritto: “Sconvolta dall’attacco lancinante ad Annecy che ha ferito diversi bambini. Il mio pensiero va alle famiglie e alle vittime alle quali auguro una pronta guarigione. Rendo omaggio alla polizia che ha agito rapidamente. Siamo con la Francia”.