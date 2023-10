L'attentatore è fuggito

Due turisti svedesi sono morti a Bruxelles, in Belgio, uccisi da un uomo a colpi di kalashnikov che è poi fuggito a bordo di uno scooter e ha rivendicato l’attacco.

L’attentatore ha pubblicato sul web un video in cui ha affermato di appartenere allo Stato Islamico (IS). L’uomo, che avrebbe gridato “Allah akbar”, ha affermato di avere compiuto la strage per “vendicare i musulmani. Viviamo e moriamo per la nostra religione”.

Tuttavia, le informazioni sono ancora poco chiare. Secondo quanto riferisce RTBF, infatti, “il killer ha sparato prima del duplice omicidio a una persona in un atrio e poi a due persone in un taxi”.

Da segnalare, poi, che è in corso la partita tra Belgio e Svezia. Infatti, lo stesso attentatore ha annunciato che si sta dirigendo verso lo stadio King Baudouin, come riportato dai media locali.

La polizia è mobilitata in tutta la città.