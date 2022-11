La protesta di Taraneh Alidoosti

Taraneh Alidoosti, una delle attrici iraniane più famose, ha pubblicato una sua foto senza velo su Instagram a sostegno delle proteste antigovernative.

Nella foto Alidoosti tiene un cartello che dice: “Donna, Vita, Libertà” in curdo, grido di battaglia dei manifestanti che da settimane scendono in piazza in Iran. Il post ha raccolto oltre 1,4 milioni di Mi piace.

L’attrice ha promesso, all’inizio di questa settimana, che non andrà via dall’Iran, spiegando di non avere un passaporto: “Lotterò per la mia casa. Pagherò qualsiasi prezzo per difendere i miei diritti e, soprattutto, credo in ciò che stiamo costruendo insieme oggi”.

Il suo post arriva dopo che funzionari iraniani hanno esortato i tribunali del Paese a mostrare “nessuna clemenza” nei confronti dei manifestanti. Alla fine del mese scorso, inoltre, la Guardia Rivoluzionaria ha annunciato che le repressioni saranno ancora più aggressive.

Le manifestazioni iraniane sono state innescate dalla morte di Mahsa Amini, 22enne detenuta dalla polizia per presunta violazione delle rigide regole iraniane che richiedono alle donne di coprirsi i capelli con un velo.

Alidoosti, che ha più di otto milioni di follower su Instagram, è una delle attrici di maggior successo del Paese e ha recitato nel film vincitore dell’Oscar 2016 The Salesman. Almeno altre cinque attrici iraniane hanno protestato senza il velo.