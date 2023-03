Oggi invece ospite ad "Uno Mattina in Famiglia"

Aurora D’Amico continua il suo percorso, che nasce con la composizione di brani in inglese originali, ma da qualche mese ha preso anche una nuova strada, quella della traduzione in inglese di brani famosi in lingua italiana e successivamente passata ai brani di Sanremo 2023 condotta da Amadeus e vinta da Marco Mengoni.

Il tam tam è partito dal suo canale Tik Tok e con il passaparola e le condivisioni ha portato ad Aurora milioni di visualizzazioni, click, like e tanti commenti. Ma cosa più importante l’apprezzamento degli autori delle canzoni italiane con cui ha anche fatto dei Remix.

Le voci sono passate da tanti giornali locali per arrivare anche a testate nazionali, come La Stampa, Dagospia e per finire anche in tv, su Rai 2 alla trasmissione “I Fatti Vostri” presentata da Salvo Sottile e Anna Falchi.

Oggi è stata ospite anche su Rai 1 nella trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” presentata da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Inoltre è stata ospite anche al TGR Rai Sicilia e hanno parlato di lei anche al TG2.