l'esibizione anche con i Coma_Cose

Il grande sogno dell’America, un successo inatteso sui social con le sue cover dei brani di Sanremo 2023 cantate in inglese, un pubblico che cresce ogni giorno di più e una voce che accarezza l’anima passando per il cuore. Tutto questo è Aurora D’Amico, la cantautrice siciliana che sta facendo parlare di sé su tutti i social e che ha anche attirato l’attenzione di due dei protagonisti del Festival della Canzone Italiana 2023, Marco Mengoni e i Coma_Cose.

Un percorso formativo e artistico e il sogno dell’America

“Sono una ragazza normalissima che ha una grande passione per la musica, come tante altre che seguono questo sogno”, così si racconta Aurora D’Amico, palermitana che sta scalando i social con le sue cover. Un successo improvviso, che viene dopo un percorso tortuoso, viaggi, concerti, ma anche tanti studi. Aurora si è innamorata della musica fin da piccola suonando il pianoforte, poi il conservatorio. Ha vinto una borsa di studio al Berklee Music College di Boston ed è specializzata in cantautorato. Dal 2016 ha iniziato a portare le sue canzoni in giro per il mondo: prima di tutto in America, suonando al celebre Bluebird Café di Nashville. “Dall’impatto con il pubblico ho capito che volevo fare questo”.

La pandemia, la pausa e la rinascita: la ripresa del lavoro e il successo inatteso

“Ho capito che anche io volevo scrivere e ho registrato in Inghilterra il mio primo EP”. Un album che le ha permesso di addentrarsi nel mondo della musica e di conoscere Fabio Rizzo dell’etichetta musicale 800A Records. Poi è uscito il primo album che le ha dato la possibilità di suonare in Sicilia, in Italia e in Inghilterra. Così arriva la svolta, l’occasione della vita: la vittoria di un bando le permetteva di fare un tour in Europa e in America. Dopo i concerti europei, scoppia la pandemia, le date americane che saltano e Aurora resta in silenzio per un po’. “Il mio sogno più grande era suonare in America”, un sogno che le resta nel suo cuore.

La svolta con le cover in inglese dei brani di Sanremo

Nel 2022, dopo momenti di riflessione dovuti alla pandemia, Aurora riprende a lavorare ed esce il suo singolo “Boston”. Torna in Inghilterra per incidere il suo secondo album che è in lavorazione. Su TikTok inizia a pubblicare delle cover. Poi però è arrivato il successo, quasi per gioco. “Ho iniziato a cantare il pezzo di Annalisa, “Bellissima”, e mi sono chiesta come sarebbe stata cantarla in inglese”. Su Instagram arriva il primo successo dei follower, su TikTok il successo è ancora maggiore.

La voce che incanta followers e artisti

Aurora inizia così a cantare le canzoni di Sanremo, traducendole in inglese, e il successo è ancora più grande. Il video della cover di Aurora D’Amico della canzone di Marco Mengoni, “Due vite”, vincitrice di Sanremo, ha totalizzato la bellezza di 1,2 milioni di visualizzazioni. Centinaia di migliaia di “like” – tra cui quello di Marco Mengoni – e commenti sono stati scritti sotto le altre cover, apprezzate anche dagli artisti che hanno partecipato al Festival, tra cui i Coma_Cose, che hanno anche “duettato” con Aurora. I due artisti sembrano aver apprezzato la cover in inglese proposta dalla cantautrice palermitana dagli occhi che incantano e dalla voce “american style”. Intanto i suoi video continuano a registrare apprezzamenti e una pioggia di like.