La ventitreenne Giulia Vitaliti di San Giovanni La Punta è la nuova Miss Sicilia. L’elezione legata al concorso di bellezza Miss Italia è avvenuta ieri sera in piazza Umberto I ad Avola a cura del responsabile unico per la Sicilia, Salvo Consiglio.

Nella finale condotta da Giada Rumè (vinse il titolo nella scorsa edizione) e Antonello Consiglio la candidata catanese ha sbaragliato tutte le altre pretendenti alla vittoria finale. La neo Miss aveva conquistato all’Arena Canapè di Gioiosa Marea il titolo di “Miss Miluna Sicilia” che adesso, in base al regolamento, va alla palermitana Chiara Benigno, 18 anni.

Chi è Giulia Vitaliti

Giulia, alta 1,78, gioca a pallavolo con la Alus di Mascalucia e studia per diventare criminologa. E’ diventata una notissima tiktoker dopo esserci entrata nel 2019. Il suo sogno è diventare attrice e vorrebbe entrare all’Accademia di recitazione di Milano.

“Sono tornata a partecipare a Miss Italia in un momento non bello della mia vita con la perdita di mia nonna che assieme a mio nonno rappresenta il baluardo della mia infanzia.

Quando sono stata eletta “Miss Miluna Sicilia” indossavo l’anello che la nonna mi donò per la cresima”. Giulia ama tanto fare la modella e con la precedente partecipazione nel 2019 riuscì a superare le sue insicurezze. Miss Italia rappresenta per lei qualcosa di veramente importante dato che le ha permesso di acquisire tanta carica in un ambiente considerato “una famiglia”.

Le altre prefinaliste siciliane

Oltre a Giulia Vitaliti e a Chiara Benigno si ritroveranno alle prefinali nazionali di Miss Italia di metà settembre Annamaria La Rosa di Capo d’Orlando (Miss Sorriso), Alice Carbonaro di Messina (Miss Isola del Sole), Meny Sorbello di Zafferana Etnea (Miss Eleganza), Anita Lucenti di Modica (Miss Cinema Sicilia), Anastasia Pellegrino di Santa Margherita Belice (Miss Kissimo Biancaluna), Lucrezia Di Matteo di Ragusa (Miss Ragusa Barocco), Gloria Taormina di Catania (Miss Rocchetta Bellezza Sicilia) e Laura Torre di Messina (Miss Sport Givova Sicilia).