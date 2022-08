la giovane è originaria di san giovanni la punta e sogna di diventare attrice

Fervono i preparativi e proseguono le selezioni in vista di Miss Italia 2022, il concorso di bellezza più noto e amato del nostro Paese.

La siciliana Giulia Vitaliti prefinalista nazionale

Giulia Vitaliti, 22 anni, di S. Giovanni La Punta (in provincia di Catania) è prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di “Miss Miluna Sicilia” per Miss Italia Regione Sicilia. Il concorso nella nostra Isola è organizzato da Salvo Consiglio.

Le selezioni si sono svolte all’Arena Canapè di Gioiosa Marea (Messina).

Giulia ha indossato la sua luccicante corona e un bellissimo gioiello, entrambi di Miluna, sponsor storico della manifestazione.

Tiktoker e influencer

Giulia Vitaliti il 17 agosto compirà 23 anni. Di una bellezza disarmante, la giovane gioca a pallavolo a livello agonistico con la Alus di Mascalucia, formazione neopromossa in serie B2.

Ma Giulia, soprattutto, è una delle tiktoker più seguite in Italia, con 1,6 milioni di follower. Alta 1,78 e mora, con bellissimi occhi coloro cobalto, il sogno di Giulia è quello di diventare attrice, sta infatti studiando per provare a entrare all’Accademia di Recitazione di Milano.

Era già stata a Miss Italia, la dedica alla nonna

La presenza a Miss Italia è un ‘ritorno’ per la bellissima Giulia: aveva infatti partecipato al concorso tre anni fa, aggiudicandosi il diciannovesimo posto. Il suo obiettivo è farsi conoscere nel mondo dello spettacolo e della televisione. La giovane, visibilmente emozionata nel momento della consegna della fascia di Miss Miluna Sicilia, ha dedicato la vittoria alla sua nonna, venuta a mancare qualche mese fa. Durante la serata ha indossato un anello regalatole proprio dalla nonna, che Giulia porta nel cuore, nel giorno della cresima.

Mister Italia è di Catania

E in questo momento la Sicilia sta trionfando ai concorsi di bellezza. E’ Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo “Mister Italia”. Così ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che sabato sera a Pescara ha incoronato quello che è a tutti gli effetti da considerarsi l’uomo più bello d’Italia. A incoronare il nuovo Mister Italia c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale.

Chi è Walter Zappalà

“Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister catanese –. La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, appena scesi dal palco ieri sera siamo andati a bere qualcosa insieme, si è formato davvero un bel gruppo coeso”.

Il risveglio, con lo scettro accanto al letto non ha cambiato Walter: “Sono sempre me stesso, ma confido che questa vittoria possa essere per me un trampolino di lancio come lo è stato, solo per citarne alcuni, per Luca Onestini o Luciano Punzo. Voglio continuare ad affiancare lo studio con la Magistrale all’Università di Catania alla carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Mi godo la vittoria, ma non mi siedo sugli allori”.

(photo di Mimmo D’Arrigo)