è la 20enne campana zeudi di palma

Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021. La reginetta è stata eletta nella tardissima serata di ieri, presso Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, celebre sede del Casinò di Venezia, dopo una serie di colpi di scena, davanti alle telecamere di Helbiz Live.

Chi è Zeudi Di Palma

La 20enne campana, si è imposta su Gabriella Bagnasco (Basilicata) e Lorena Tonacci (Campania). La nuova reginetta di bellezza era giunta al concorso con la fascia di Miss Napoli, città dove è nata. Modella che ama il calcio, studia Sociologia all’Università. La Miss, durante la manifestazione è stata protagonista involontaria di un errore impreciso: il suo nome era finito nella busta della prima eliminata dal trio finale; poi è seguita la correzione con il nome giusto, quello della campana Tonacci.

La serata condotta da Di Sarno e Lamborghini

L’evento conclusivo del concorso di bellezza per eccellenza nel nostro Paese era previsto per lo scorso 19 dicembre, ma la positività al Covid di due candidate ha reso inevitabile il rinvio. La serata è stata condotta da Alessandro Di Sarno, volto della trasmissione “Le Iene”, e dall’influencer Elettra Lamborghini.

In gara 20 concorrenti, la giuria

In gara 20 concorrenti dinanzi alla giuria composta da Elisabetta Franchi, stilista; Arturo Brachetti, trasformista; Jonathan Kashanian, esperto di moda; Giulia Salemi, social influencer.

In gara c’era anche la siciliana Ludovica Cutuli

La ventunenne ragusana, Ludovica Cutuli, unica rappresentante della Sicilia di cui è esclusivista Salvo Consiglio, è stata eliminata alla prima manche. La “Miss Eleganza Sicilia” era stata eletta come semifinalista nazionale ad Avola. Ludovica frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’economia internazionale in lingue. Il suo classico sogno nel cassetto è entrare a far parte del mondo della moda e del cinema. Ama molto viaggiare e va matta per il ballo. Il nuoto è la sua passione. Per tale motivo sfrutta il periodo estivo per stare a contatto con l’acqua impegnandosi nel ruolo di bagnina. Ludovica spera che l’importante traguardo raggiunto a Miss Italia le possa offrire la possibilità di mettere in evidenza tutto il suo potenziale qualitativo.