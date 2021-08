L'incoronazione ad Avola

Primo verdetto in Sicilia per le finali regionali del concorso di bellezza Miss Italia. Nel corso della serata svoltasi al “Centro Culturale Giovanile Falcone e Borsellino” di Avola, è stata, infatti, eletta la prima prefinalista nazionale che rappresenterà l’isola alle fasi che portano al titolo tricolore tanto desiderato da tutte le partecipanti. A tal proposito, quanto prima, verranno comunicate dalla direzione romana della Miren che gestisce il concorso della famiglia Mirigliani, luogo e date di svolgimento.

Una ragusana tra le prefinaliste

E’ Ludovica Cutuli, 20 anni di Ragusa, ad aprire la schiera delle prefinaliste siciliane che difenderanno la regione in campo nazionale. La formosa Ludovica ha conquistato a pieni voti il titolo di “Miss Eleganza Sicilia” nella serata presentata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito nella quale Martina Sambucini, Miss Italia in carica, ha fatto da ospite d’eccezione. La vincitrice del primo titolo regionale frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’ economia internazionale in lingue.

Il sogno: entrare nel mondo della moda

Il suo classico sogno nel cassetto è entrare a far parte del mondo della moda ma non nasconde ambizioni legate al campo del cinema. Ludovica, sempre sorridente, ha coltivato, infatti, sin da piccola questa passione. A tal proposito ha frequentato un corso nel settore teatrale. La miss incoronata, fisico ben scolpito, è molto attiva e si dedica a tante cose. Ama molto viaggiare e va matta per il ballo. Il nuoto è la sua passione. Per tale motivo sfrutta il periodo estivo per stare a contatto con l’acqua impegnandosi nel ruolo di bagnina. Ludovica, incredula e felice per il raggiungimento dell’ importante traguardo raggiunto a Miss Italia, auspica che il concorso le possa offrire la possibilità di mettere in evidenza tutto il suo potenziale qualitativo.

Emozione durante l’incoronazione

Non è mancata certamente l’emozione quando il presentatore Antonello Consiglio ha letto il suo nome come vincitrice della finale che le ha permesso di ottenere il pass per le “nazionali”. Baci e abbracci dalle altre concorrenti in una serata degna di una finale regionale. Ludovica Cutuli ha raggiunto le finali regionali dopo avere superato la terza selezione che si è tenuta nel mese di luglio a Carlentini dove si classificò al primo posto con la fascia di “Miss Le Cinque Pietre”. Intanto il concorso prosegue in Sicilia fra selezioni e finali guidate da Salvo Consiglio per formare una squadra pronta a farsi rispettare nel pieno segno della tradizione con vere e proprie bellezze di marca mediterranea, così come accade ogni anno. L’ultima volta che la Sicilia conquistò il titolo fu nel 2014 quando vinse la ventenne di Sciacca, Clarissa Marchese.