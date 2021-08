Pass per le regionali

Le selezioni per Miss Italia a Mazara del Vallo all’interno del “Food Fest”

Chiara Di Bella reginetta della serata conquista la prima fascia

Otto ragazze premiate, prossima selezione il 19 agosto a San Gregorio di Catania

Sul ventoso ma accogliente Lungomare S. Vito di Mazara del Vallo (TP), all’interno del “Food Fest”, kermesse dedicata all’arte culinaria, si è svolta, con un occhio al Mar Mediterraneo, la quinta selezione regionale di Miss Italia a cura del responsabile unico per la Sicilia, Salvo Consiglio. Un appuntamento colmo di bellezza che ha visto ai nastri di partenza 25 candidate provenienti da ogni parte della Sicilia con l’intento di conquistare le fasce in palio.

Tanti spettatori ad assistere

Non facile il compito della giuria che si è trovata davanti un gruppo ben assortito tra qualità e personalità. Le ragazze hanno sfilato con inopinata disinvoltura come se già fossero abituate alla passerella. Ciò ha reso ancora più interessante lo spettacolo a cui hanno assistito numerosi spettatori che hanno applaudito a scena aperta nel corso delle performance della aspiranti miss.

Ospite la modella curvy Giulia Accardi

La serata, condotta come sempre con maestria e professionalità da Antonello Consiglio e Chiara Esposito, volto Rai, ha visto in qualità di ospite Giulia Accardi, la quale nel 2015 partecipò a Miss Italia nella categoria Curvy, arrivando in prefinale nazionale. La maggiorata di Marsala, con un viso da diva anni ’50, è riuscita a trasformare un disagio condiviso, quello del proprio peso, in una carriera di successo. Ha creato il modello “Perfectly Imperfect” per spingere il mondo femminile ad amarsi per come natura comanda e recentemente ha scritto un libro che presto sarà nelle librerie.

Chiara Di Bella reginetta della serata

Le partecipanti si sono date battaglia sulle uscite in passerella tra abiti eleganti, sportivi e in costume con le note delle hit dell’estate. A conclusione della serata sono state distribuite otto fasce. La giuria ha deciso di eleggere in qualità di reginetta dell’appuntamento la studentessa petrosilena diciottenne (a settembre farà il quinto anno del Commerciale Turistico), Chiara Di Bella, dal papà di origini trapanesi, che ha conquistato la fascia di “Miss Mazara Food Fest”. Alle sue spalle è stata eletta “Miss Rocchetta Bellezza” la diciottenne trapanese Siria Biondo, con fresco diploma al Liceo Economico Sociale. Continuerà gli studi iscrivendosi a “Scienza della Formazione Primaria”. Ama fotografare la propria città. Terza classificata Be Much, Letizia Lombardo, 25 anni di Palermo, guardia giurata che lavora in aeroporto ma sogna di diventare una interprete.

Le altre ragazza in classifica

Quarto posto per la ventunenne Enza Maria Perricone, di Campobello di Mazara, studentessa in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Quinta Egle Maniscalco, 24 anni di Palermo, impiegata, ama leggere. Sesta piazzata la diciannovenne marsalese Martina Lamberta, diplomata da poco come odontotecnico e ha intenzione di continuare gli studi a Roma. Settima fascia per Eleonora Giacobbe, 22 anni, di Castelvetrano, studia all’ultimo anno della facoltà di Giurisprudenza a Palermo. Ottavo posto assegnato a Giulia Sabatini, 21 anni, giunta da Tenerife con la famiglia che risiede in Sicilia. Le ragazze fasciate hanno conquistato il pass per l’accesso alle finali regionali. Prossima selezione il 19 agosto alle 21 presso Piazza Immacolata di San Gregorio di Catania.