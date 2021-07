la prossima selezione regionale a carlentini

Torna il concorso di bellezza più amato, Miss Italia

In corso le selezioni regionali

La seconda tappa al Green Park di Catania

Hanno sfilato 25 ragazze siciliane

Altre sei belle ragazze hanno conquistato il pass per partecipare alle finali regionali di Miss Italia.

L’appuntamento con la seconda selezione siciliana visionata dall’occhio attento del responsabile unico, Salvo Consiglio, più in forma che mai, si è svolta alle pendici dell’Etna, presso il Green Park di Catania.

A sfilare al Green Park 25 ragazze da tutta l’Isola

Sotto la conduzione dell’affiatata coppia di presentatori formata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito, sempre eleganti e professionali, hanno sfilato 25 ragazze da tutta l’isola.

In giuria la Miss Italia in carica, Martina Sambucini

In giuria Martina Sambucini, Miss Italia in carica, che con grande attenzione non ha perso un passo delle aspiranti candidate alle sei fasce in palio. Una serata di bellezza tra sorrisi ed eleganza. Tanta voglia di mettersi in evidenza per conquistare il tanto agognato titolo che apre la strada nel duro percorso verso prestigiosi traguardi. Miss Italia non finisce mai di stupire e regala sempre emozioni al pubblico presente che ricambia con fragorosi applausi. Un copione sempre nuovo di serata in serata grazie alle performance dei protagonisti che offrono sano spettacolo e si contendono i titoli con grande educazione e l’ orgoglio di indossare gli abiti prestigiosi del concorso tra una miriade di scatti di Tiberio Cantafia. Una contesa nel pieno rispetto della sana concorrenza che spesso si trasforma in grande amicizia. Ospite il duo pop Diesis che ha impreziosito l’incontro con la bella gioventù siciliana.

Trionfa la 20enne catanese Naomi Moschitta

Il verdetto finale ha visto trionfare la ventenne catanese Naomi Moschitta che è stata incoronata dopo aver indossato la fascia di “Miss Green Park”. Naomi ha dichiarato: “Mi sono imbarcata in questa nuova avventura con l’unico obiettivo di ribadire all’Italia cosa è in grado di offrire la Sicilia cioè giovani che non imperniano il loro futuro sull’importanza dell’estetica, ma sulla preparazione e lo studio. Siamo solo all’inizio”. Parole chiare e forti che la dicono lunga sulla personalità della reginetta.

Le miss elette

Alle sue spalle eletta “Miss Rocchetta Bellezza” un’altra catanese, Giorgia Teniglia di 19 anni. Terzo gradino sul podio, fasciata “Miss Be Much”, per la diciannovenne Krizia Iacono di Comiso. A seguire Clara Mortillaro, 21 anni, agrigentina di Lucca Sicula e le due catanesi Vittoria Palmieri, 20 anni, e la diciannovenne Valeria Di Mauro.

La terza selezione regionale a Carlentini

Adesso lo staff di Miss Italia Regione Sicilia si trasferirà a Carlentini presso l’Agriturismo di Contrada San Giovannello sabato 17 luglio alle 21 per la terza selezione regionale. Le iscrizioni sono aperte per tutte le ragazze di nazionalità italiana con età dai 18 ai 30 anni.