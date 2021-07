madrina della serata martina sambucini

Torna Miss Italia, l’atteso concorso di bellezza

Selezioni regionali a Barcellona Pozzo di Gotto

In gara più di 30 ragazze

Ecco i nomi delle miss premiate

Partenza in “pompa magna” con la presenza di Martina Sambucini, Miss Italia in carica a far da madrina, per la prima selezione siciliana del concorso di bellezza più amato d’Italia, svoltasi a Barcellona Pozzo di Gotto a cura dell’agente regionale Salvo Consiglio in collaborazione con Anna Salanitro.

A sfilare più di 30 ragazze provenienti da tutta la Sicilia

Davanti ad un caloroso pubblico presente alla Villa Primo Levi di fronte al Teatro Mandanici, hanno sfilato più di trenta ragazze provenienti da ogni angolo della Sicilia, pronte a far sfoggio delle loro qualità per aggiudicarsi il passaggio alle finali regionali. Una serata ricca di emozioni condotta egregiamente da Antonello Consiglio e Chiara Esposito, per il quinto anno presentatori ufficiali del concorso.

Gli ospiti della serata

L’appuntamento con lo spettacolo della bellezza ha visto come ospiti il cantautore Nico Bianco, il giovanissimo cantante Davide Patti, la violinista e soprano Sarah Ricca e il gruppo della scuola di danza “Move your Body” con le coreografie di Salvina Pirri.

La giuria

Varie le uscite con abiti diversi per le partecipanti che hanno dato un gran da fare alla giuria fra i cui componenti c’erano il sindaco, Giuseppe Calabrò, l’assessore Viviana Dottore e gli onorevoli Ella Bucalo e Pino Galluzzo. Il tutto fra gli scatti di Tiberio Cantafia.

Le miss premiate

Reginetta della serata è stata eletta la ventunenne Maria Elena Mirabile di Barcellona, la quale ha conquistato la coroncina simbolo di sovranità e bellezza. Secondo posto per Francesca Romano, 27 anni con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Terza “Miss Be Much”, la diciottenne Claudia Bonaccorso. A seguire Alessia Nolla di 20 anni, la ventiseienne Vanessa Saponaro e Francesca Tanania, 18 anni, tutte di Messina. Alla realizzazione della manifestazione hanno contribuito per la direzione organizzativa Ekaterina Melnikova con business coach Tiziana Resina e le coreografie e backstage di Ilenia Scuderi.