Al via le selezioni in Sicilia per partecipare al concorso di Miss Italia

La prima selezione il 9 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, poi a San Giovanni La Punta e a Carlentini

Sul sito ufficiale del concorso tutte le informazioni per partecipare

La stella di Miss Italia torna a splendere in Sicilia per la nuova stagione ed apre le porte della bellezza all’esercito di candidate pronte a sfoggiare le loro qualità.

L’esordio in pompa magna è fissato per le 21 del 9 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto presso Villa Primo Levi Teatro Mandanici Piazzale Carmelo Santalco con la prima selezione regionale organizzata da Anna Salanitro in collaborazione con Salvo Consiglio, unico esclusivista della Sicilia, pronto a seguire il filo conduttore del concorso di bellezza più amato. La serata sarà presentata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito, considerati ormai con i loro volti noti, due preziosi e inappuntabili punti di riferimento della manifestazione alla quale, grazie alle loro indubbie qualità, offrono un tocco in più.

Altri due appuntamenti con la bellezza

Miss Italia, dunque, si rimette in cammino anche in Sicilia per offrire il suo contributo al ritorno alla normalità dopo mesi e mesi di sofferenze e di disagi. Lo staff di Miss Italia della Regione Sicilia ha già in programma altri due appuntamenti con la bellezza che si svolgeranno, entrambi a partire dalle 21, sabato 10 luglio al Green Park Area Eventi Le Zagare di San Giovanni La Punta a Catania e sabato 17 luglio all’Agriturismo Le Cinque Pietre di Contrada San Giovannello a Carlentini.

Come partecipare a Miss Italia

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta a tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che abbiano nazionalità o cittadinanza italiana. Basta andare su www.missitalia.it, il sito dedicato al concorso, dove cliccando alla voce partecipa apparirà il form da compilare con tutti i propri dati, “Si ricomincia con una manifestazione dal fascino indiscutibile che mette in gara tanta bella gioventù e che riscuote un grandissimo interesse da parte del pubblico. Come sempre stiamo lavorando alacremente per presentarci ai nastri di partenza nel miglior modo possibile e nel pieno rispetto delle regole”, ha dichiarato il responsabile per la regione Sicilia, Salvo Consiglio.

(Nella foto i presentatori Antonello Consiglio e Chiara Esposito)