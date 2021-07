Madrina della serata la miss 2020 Martina Sambucini

Martini Sambucini, Miss Italia 2020, sarà in Sicilia sabato 10 luglio al “Green Park” di San Giovanni La Punta alle ore 21 e farà da madrina alle aspiranti miss che si sfideranno nella selezione regionale di Miss Italia. La serata sarà presentata da Chiara Esposito, “professoressa” del game show di Rai Uno “L’Eredità” e volto di Temptation Island e da Antonello Consiglio.

A sfilare saranno 30 bellezze

In passerella ci saranno 30 Miss. Alla vincitrice sarà consegnata la fascia “Miss Green Park” che verrà indossata in tutte le selezioni siciliane e alla finale regionale. Nata a Marino e residente a Frascati, Martina Sambucini, è alta 1,78 metri, ha occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, vuole realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing. Contemporaneamente aspira a intraprendere un percorso nel mondo della moda da cui è affascinata.

Si definisce una persona molto semplice e alla mano, determinata ed esigente con se stessa.

La miss Martina Sambucini: “Sono leale”

“Il mio cuore è pulito – dice di lei – sono estremamente sincera e leale, amo fino all’inverosimile, anche se non sempre riesco a dimostrarlo. Conosco il mio valore ma non ho pretese sugli altri, Sono molto testarda ed orgogliosa, non a caso il mio segno zodiacale è il leone”. Il Green Park è la grande area destinata ai divertimenti alle pendici dell’Etna (San Giovanni La Punta, CT) ed è aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24.

L’altra tappa siciliana il 17 luglio

Sabato 17 luglio è prevista un’altra tappa del circuito siciliano di Miss Italia all’Agriturismo Le Cinque Pietre di Contrada San Giovannello a Carlentini. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che abbiano nazionalità o cittadinanza italiana. Basta andare su www.missitalia.it, il sito dedicato al concorso, dove cliccando alla voce partecipa apparirà il form da compilare con tutti i propri dati. “Una manifestazione dal fascino indiscutibile che mette in gara tanta bella gioventù e che riscuote un grandissimo interesse da parte del pubblico. Come sempre stiamo lavorando alacremente per presentarci ai nastri di partenza nel miglior modo possibile e nel pieno rispetto delle regole”, ha dichiarato il responsabile per la regione Sicilia, Salvo Consiglio.