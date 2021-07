prossima selezione il 3 agosto nel trapanese

Torna Miss Italia, il concorso di bellezza più amato

Proseguono le selezioni regionali in Sicilia

La terza selezione si è tenuta a Carlentini, nel Siracusano

Le 6 ragazze premiate sono finaliste regionali

Terza selezione del concorso Miss Italia in Sicilia. Questa volta lo staff con a capo il responsabile unico, Salvo Consiglio, ha fatto tappa all’Agriturismo Le Cinque Pietre di Carlentini in provincia di Siracusa.

A partecipare 20 aspiranti miss

Presenti 20 candidate che si sono date battaglia a suon di bellezza in diverse uscite con abbigliamento diverso, mettendo in evidenza grinta e voglia di salire sul podio per l’accesso alle finali regionali. Un appuntamento, come sempre, colmo di fascino e grazia nonché di sorrisi accattivanti che hanno messo in difficoltà anche in questa occasione l’attenta giuria presieduta dal sindaco di Carlentini. La serata è stata condotta con la rituale professionalità da Antonello Consiglio che ha seguito passo dopo passo le aspiranti miss le quali hanno sfilato tra i lampi della macchina fotografica di Tiberio Cantafia e gli applausi del numeroso pubblico presente accorso per l’occasione. Ospite della serata la talentuosa cantante Silvia Collidoro.

Le ragazze premiate che accedono alla finale regionale

Il titolo di reginetta della serata è stato conquistato dalla ventenne ragusana, Ludovica Cutuli, che ha indossato la fascia di “Miss Le Cinque Pietre”. Seconda posizione per Elisa Leonardi, 18 anni di Catania, eletta Miss Rocchetta Bellezza. Terzo piazzamento sul podio per la ventiduenne catanese, Deborah Pezzino, fasciata “Miss Be Much”. Quarta classificata Carlotta La Mela, 21 anni, di Catania. Quinta Lucrezia Di Matteo, 26 anni, di Ragusa. Sesto posto per la messinese diciottenne, Valeria Leone. Sono tutte finaliste regionali. Alla realizzazione della manifestazione hanno contribuito per la direzione organizzativa Ekaterina Melnikova con business coach Tiziana Resina e le coreografie e backstage di Ilenia Scuderi.

Le prossime selezioni regionali il 3 agosto a San Marco di Valderice

Prossimo appuntamento con le selezioni regionali il 3 agosto alle 21 a San Marco di Valderice.