Angela Pinto, 21 anni di Catania, si è aggiudicata la selezione

In gara, nella serata di San Gregorio, più di trenta ragazze

Angela Pinto, 21 anni di Catania, si è aggiudicata la selezione

In otto si sono qualificate per le finali regionali

Proseguono le selezioni regionali di Miss Italia in Sicilia sotto la direzione dell’agente unico Salvo Consiglio. Il suo staff ha fatto tappa a San Gregorio di Catania con una serata che ha visto in gara più di trenta partecipanti pronte a sfidarsi in sfavillanti uscite con abiti diversi per attirare l’attenzione dei giurati presenti che hanno seguito con molta attenzione le varie performance tra gli scatti di Tiberio Cantafia.

Entusiasmo del pubblico a piazza Immacolata

Caloroso ed entusiasta il pubblico di piazza Immacolata dimostrando sotto tutti gli aspetti che il concorso Miss Italia non perde mai il suo fascino che dura da più di ottanta anni. L’appuntamento con la bellezza in terra catanese è stato condotto come sempre dall’inossidabile e impeccabile duo composto da Antonello Consiglio e Chiara Esposito.

Otto ragazze qualificate per le finali regionali

La giuria ha scelto otto ragazze che si qualificano per le finali regionali: Ad aggiudicarsi il titolo di Miss San Gregorio di Catania è stata la catanese ventunenne Angela Pinto che conquistato la coroncina simbolo di sovranità e bellezza.

Alle sue spalle eletta con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”, Erika Pisano, 22 anni di Scordia. Terzo posto “BE Much” per la ventitreenne Roberta Leonardi di Aci Castello. Quarta posizione sul podio per Noemi Bergamaschi, 26 anni, di Mascalucia. E ancora Miss Quinta Classificata Silvia Testa, 28 anni di Catania. Sesta posizione per l’ennese (di Assoro) Ilenia Di Pino, 21 anni. Settima Jennifer Scammacca, diciottenne catanese.

Infine un’altra partecipante di Catania che ha conquistato l’ottava posizione. Si tratta di Chiara Siracusa di 18 anni. La direzione organizzativa dell’evento è stata di Ekaterina Melnikova. Coreografie e backstage di Ilenia Scuderi. Business coach: Tiziana Resina. Ha coordinato l’evento Antonio Russo.