Miss Italia, tutto pronto per il concorso di bellezza più amato

Tra le 30 finaliste nazionali quattro ragazze siciliane

Ecco chi sono

Il gran finale il 19 dicembre a Venezia

Conclusa la fase delle prefinali nazionali a Miss Italia con quattro siciliane fra le 30 finaliste nazionali.

Le quattro siciliane in gara per Miss Italia e Miss Italia Social

Si tratta di Ludovica Cutuli in gara per il titolo di Miss Italia mentre Paola Gambina, Alessia Nolla e Giada Rumè sono in gara per il titolo di Miss Italia Social.

Chi è Ludovica Cutuli

Ludovica Cutuli, 20 anni, di Ragusa è stata eletta nel corso della serata svoltasi al “Centro Culturale Giovanile Falcone e Borsellino” di Avola con il titolo di “Miss Eleganza Sicilia”. Frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’economia internazionale in lingue. Il suo classico sogno nel cassetto è entrare a far parte del mondo della moda ma non nasconde ambizioni legate al campo del cinema.

Chi è Paola Gambina

Paola Gambina ventunenne di Menfi, nata a Castelvetrano, accede con la fascia di “Miss Monti Erei”. Vorrebbe entrare in un’Accademia di recitazione perché la sua aspirazione è diventare un’attrice.

Chi è Alessia Nolla

Alessia Nolla, 20 anni di Messina, eletta “Miss Monti Iblei” al Teatro Ariston di Trapani, ha frequentato il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina e studia per diventare fisioterapista. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una conduttrice televisiva.

Chi è Giada Rumè

Giada Rumè, 22 anni di Palma di Montechiaro, diplomata all’Istituto Tecnico Turistico, è stata eletta a Taormina con la fascia di Miss Sicilia, dopo aver vinto in precedenza a Melilli il titolo di “Miss Be Much Sicilia”.

Giada ha studiato recitazione. Adesso si sta dedicando alla musica perché ama il canto.

Una mini serie tv

La conclusione del concorso dell’edizione 2021 diventa una mini serie TV che sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia. In diretta da Venezia, la notte del 19 dicembre, il gran finale di Miss Italia andrà in onda in esclusiva.

Le ultime due edizioni del concorso segnate dal Covid19

Bisogna, infine, tirare le somme sul meccanismo delle due ultime edizioni segnate dal Covid. L’auspicio è che dal prossimo anno si torni a respirare l’aria di una volta con più tempo da dedicare alle prefinaliste che meritano di essere esaminate più lungamente, in maniera da mettere a fuoco numerosi loro altri aspetti e che le finaliste tornino ad essere in numero più cospicuo, almeno il doppio rispetto a quelle attuali con appuntamenti che possano dare più visibilità a tante ragazze che, magari meritando, sono rimaste fuori pur avendo ottime qualità e che in estate si sono sobbarcate grandi sacrifici di ogni genere assieme ai familiari per poi vedere svanire tutto nelle briciole di poco tempo. E’ necessario tornare ai fasti di un tempo.