ha 21 anni e una grande passione per la recitazione

Miss Italia, proseguono le selezioni delle reginette di bellezza e stile

La menfitana Paola Gambina eletta “Miss Monti Erei”

Parteciperà alle prefinali nazionali

La menfitana Paola Gambina parteciperà alle prefinali nazionali di Miss Italia con il titolo speciale di “Miss Monti Erei”.

Chi è Paola Gambina

La ventunenne, alta 1,73, segno zodiacale Cancro, è nata a Castelvetrano ma vive a Menfi. Attualmente studia dizione, dopo aver concluso la scuola Alberghiera di Castelvetrano.

La passione per la recitazione

“Mi piacerebbe molto riuscire ad entrare in un’Accademia di recitazione in quanto la mia grande aspirazione è quella di diventare un’attrice e spero che Miss Italia mi aiuti a realizzare il mio obiettivo- spiega -. “Miss Italia è un sogno che inseguo fin da piccola. Spero tanto sia un trampolino di lancio per raggiungere tutti i miei obiettivi, in particolare entrare a far parte del mondo del cinema e dello spettacolo. Partecipo a questo concorso perché ci credo fortemente e mi ha trasmesso emozioni inaspettate”.

Una ragazza semplice e spontanea

Miss Monti Erei si definisce “una ragazza semplice e spontanea” e si ritiene “molto fortunata perché la mia famiglia mi ha sempre appoggiata in tutto, soprattutto in questo percorso. Se sono arrivata fino a qui lo devo a loro, in particolare a mia sorella che mi ha iscritto al concorso e dato la spinta”.

La palestra ed i fornelli

Paola Gambina durante il tempo libero pratica la palestra e si diletta a cucinare. “Adoro stare tra i fornelli. E’ un’altra mia passione. Mi piace sperimentare sempre nuove ricette, in particolare utilizzare prodotti tipici del mio territorio”. Paola tra l’altro si dichiara una buona forchetta: “Non riesco a resistere dinanzi a certi piatti, in particolare la pizza. Sono pure golosa di alcuni dolci tipici della mia amata Sicilia, come i cannoli siciliani ad esempio”. Infine una dedica per il successo inviata “a tutti coloro che da sempre hanno creduto in me ancor prima di me stessa, alla mia famiglia, alle persone che mi hanno dimostrato affetto e gratitudine”.