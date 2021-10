Letizia Lombardo incoronata miss Palermo e Chiara Di Bella è miss “Barocco Siciliano”

Letizia Lombardo è stata eletta “Miss Palermo”. La venticinquenne palermitana ha conquistato il titolo al Palazzo D’Aumale, il museo regionale di Terrasini, piazzandosi tra le siciliane che parteciperanno alla fase nazionale del concorso di bellezza Miss Italia. Letizia lavora come guardia giurata all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo e frequenta l’ultimo anno di interpretariato e mediazione linguistica. Si definisce una persona intraprendente, propensa al sacrificio ma allo stesso tempo sensibile. Ama la danza, lo sport, lo spettacolo e i viaggi.

I ricordi della miss da bambina

“Il mio ricordo più bello – ha detto la neo reginetta – è quando da piccola viaggiavo con la mia famiglia e adesso crescendo e dando priorità ad altre cose non lo faccio più. La cosa che amo fare di più è sicuramente ballare. La danza è sempre stata importantissima nella mia vita così come lo sport. Ultimamente anche il running mi motiva molto”. Letizia vive la sua vita all’insegna del motto “mai smettere di desiderare” e non sopporta la gente maleducata. Spiega senza mezzi termini che la famiglia è il suo punto di riferimento: “Il rapporto con la mia famiglia è davvero ottimo. I miei familiari sono stati sempre presenti e mi hanno sostenuto in ogni momento anche nelle scelte che non consideravano appropriate per me”.

L’amore per la cucina

La neo miss Palermo racconta che ama cucinare: “Sono molto brava soprattutto con i dolci e mi ritengo una buonissima forchetta, levatemi pizza e patatine fritte e mi avete tolto tutto”. Nella stessa serata di Terrasini la diciottenne di Petrosino, Chiara Di Bella, ha conquistato la fascia di “Miss Barocco Siciliano”, ottenendo pure il pass per le fasi nazionali. La ragazza frequenta il quinto anno del commerciale turistico. Ha sempre dichiarato di voler partecipare a miss Italia perché sarebbe felice di poter lavorare nell’ambito della moda e dello spettacolo.

I sogni della miss “Barocco siciliano”

“La conquista di questa fascia lo considero il mio ricordo più bello, seppur recente – afferma Chiara Di Bella -. Sin da piccola ho sempre sognato e desiderato di poter portare avanti questo percorso, adesso che sono arrivata a questo punto sono molto soddisfatta di quello che sono riuscita a fare”. Chiara ama fare lo shopping: “A noi donne serve per liberare la mente da ogni pensiero, quindi lo vedo come un momento per staccare dallo stress quotidiano”. Ha pure un motto che è: “Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Una frase di Paulo Coelho, che mi ha sempre rispecchiato, visto che mi definisco una ragazza abbastanza ambiziosa”. La “Miss Barocco Siciliano” confida di non tollerare la gente vanitosa ed esagerata che punta a sminuire gli altri per mettersi in risalto. “Mi ritengo una persona molto umile ed onesta – aggiunge la bellezza petrosilena -. La mia è una famiglia molto unita, anche se ha le sue particolarità. Io non sono una persona a cui piace parlare molto di sé e dei suoi problemi e anche con i familiari non faccio eccezione. Però so che, se voglio discutere con loro di qualcosa o se ho un problema, li trovo sempre a mia disposizione pronti ad aiutarmi. Oltretutto quello che adoro della mia famiglia sono le tradizioni, ad esempio la domenica prepariamo una portata ciascuno. Io essendo abbastanza ferrata con i dolci preparo sempre crostate alla marmellata che tutti adorano. Il piatto che preferisco sono le lasagne al forno che mia madre prepara ogni domenica”.

Quel che unisce le due miss

Letizia Lombardo e Chiara Di Bella sembrano unite da un vicino filo conduttore dato che ottennero il passaggio alle finali regionali nella stessa serata, il 17 agosto scorso a Mazara del Vallo. A Terrasini sono state selezionate tra un gruppo di 23 candidate provenienti da tutta la Sicilia, nella doppia finale regionale alla quale non poteva mancare l’agente esclusivista Salvo Consiglio. La giuria era presieduta dal sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci e composta, tra gli altri, dall’assessore Vincenzo Cusumano e dalla vice sindaca Valeria Mistretta. “Sono contento di questo evento di miss Italia che ha praticamente aperto la kermesse Fish&Pasta con giornate dedicate alla cultura, all’intrattenimento e all’enogastronomia del territorio. Speriamo tutti assieme di poter fare sempre di più per questo paese- ha dichiarato il sindaco -. Grazie alle ragazze che hanno partecipato ad una bellissima iniziativa. Il Comune di Terrasini sarà disponibile anche in futuro ad ospitare il concorso per potere organizzare sempre eventi di qualità all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Noi ci saremo”.

L’organizzazione e gli spettacoli

La doppia finale regionale è stata allietata dal soprano Federica Neglia e dal baritono Giovanni Palmintieri. L’evento di bellezza tricolore è stato curato per la produzione da Anna Salanitro con Ekaterina Melnikova alla direzione organizzativa, Ilenia Scuderi alle coreografie e backstage e Tiziana Resina nella veste di Business coach. Sotto i flash di Tiberio Cantafia, ha presentato Antonello Consiglio con gli interventi dell’alcamese Claudia Schiavone, già prefinalista nazionale. Domani, martedì 26 ottobre, alle 20 appuntamento al cine-teatro Ariston di Trapani per l’elezione di “Miss Cinema” e “Miss dei Due Mari”.