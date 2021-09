prossimo appuntamento il 2 ottobre a santa venerina

Proseguono le selezioni regionali di Miss Italia, il concorso di bellezza più amato

A Letojanni elette Miss Costiera Jonica e Miss Sorriso

Consegnata anche la fascia di Miss Mascotte Sicilia

A Villa Garbo di Letojanni, in terra messinese, tra numerose ragazze partecipanti da tutta la regione sono state elette “Miss Costiera Jonica” e “Miss Sorriso” che parteciperanno alle prefinali nazionali di Miss Italia, mentre è stata consegnata la fascia di Miss Mascotte Sicilia per ragazze non maggiorenni.

Angela Pinto eletta Miss Costiera Jonica

La fascia di “Miss Costiera Jonica” è andata alla ventunenne studentessa universitaria Angela Pinto. La neo Miss studia scienze della formazione all’Università di Catania soprattutto perché “amo tanto i bambini e prendermi cura di loro, aiutandoli nel loro processo di crescita”. Dice di essere ambiziosa, altruista e si basa in tutte le sue manifestazioni su una grande determinazione. E’ appassionata del nuoto. Il sogno nel cassetto è la laurea ma punta anche ad entrare a far parte del mondo della moda.

Roberta Leonardi eletta Miss Sorriso

“Miss Sorriso” è stata eletta Roberta Leonardi, 23 anni di Acicastello. Studia Mediazione Linguistica a Siena. Ama leggere e viaggiare per conoscere nuove realtà del mondo per potersi confrontare con le loro culture. Roberta si considera determinata e si trova a suo agio quando ha la possibilità di mettersi in gioco per crescere ed affrontare ogni difficoltà. Pratica il nuoto sincronizzato per la quale disciplina si è allenata per diversi anni.

Manila Palella eletta Miss Mascotte Sicilia

Manila Palella, 17 anni di Messina, ha conquistato la fascia di “Miss Mascotte Sicilia” e per regolamento risulta la prima finalista regionale di Miss Italia 2022. Nella serata presentata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito tra gli scatti di Mimmo D’Arrigo e la direzione dell’agente esclusivista, Salvo Consiglio, da registrare momenti di spettacolo con gli ospiti Luigi Di Pino (cantastorie), il giovane cantante Davide Patti e la cantante violinista Sarah Ricca.

Prossima selezione il 2 ottobre a Santa Venerina

Prossimo appuntamento il 2 ottobre alle 20,30 al Teatro Eliseo di Santa Venerina per l’elezione di “Miss Parco dell’Etna” e “Miss Riviera dei Ciclopi”.