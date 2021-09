a valderice ha conquistato la fascia di miss miluna sicilia

Miss Italia, proseguono le selezioni regionali

La 21enne alcamese Claudia Schiavone è la quarta prefinalista nazionale

Ha conquistato la fascia di Miss Miluna Sicilia

La ventunenne alcamese Claudia Schiavone, altezza 1,70, segno Pesci, è la quarta prefinalista nazionale di Miss Italia. L’elezione è avvenuta al Teatro “On. Nino Croce” di Valderice dove, dinanzi ad un caloroso pubblico, Claudia, ha conquistato la fascia di “Miss Miluna Sicilia” per la 82ª edizione del noto concorso nazionale di bellezza.

Ventidue le ragazze in gara

Ventidue le ragazze dai 18 ai 30 anni in gara, provenienti da tutta la Sicilia dalle varie tappe di selezione regionale, a sfilare in passerella, acconciate egregiamente dal gruppo parrucchieri Nanni di Trapani, con le uscite in abito elegante, casual e in costume ballando sulle note delle hit estive. L’evento è stato presentato dall’esperto Antonello Consiglio e da Marianna Taormina, bellissima attrice siciliana, illuminati dagli scatti di Tiberio Cantafia. Uno scenario splendido, arredato nei minimi particolari dall’organizzazione curata da Vis a Vis di Bartolo Di Grazia che ogni volta ci mette anima e cuore per far si che tutto sia più bello. L’evento è stato realizzato sotto l’egida di Salvo Consiglio, esclusivista unico per la Sicilia, con il patrocinio della locale amministrazione e in collaborazione con la Pro Loco. Sono state presenti Giada Rumè, attuale prefinalista col titolo Be Much, e Sofia Fici, unica finalista siciliana che partecipò a Roma nella scorsa edizione.

Spazio anche alla musica

Bravissimi gli ospiti musicali: i Cantunera, trio semi-acustico con un vasto repertorio di successi italiani e internazionali, Davide Gianquinto con il suo sax e la nota violinista Agata Fanzone che hanno deliziato il pubblico sulle note di Ennio Morricone. In giuria, tra gli altri, il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, il noto avvocato Antonio Marino e l’ingegnere Antonio Senia. Alla fine il verdetto.

Grande emozione per la giovane alcamese

Certamente una grande emozione per Claudia che ha subito dichiarato: “Dedico questa vittoria al mio ragazzo Federico. Stiamo insieme da 5 anni e mi ha sempre accompagnato ovunque. Per me c’è sempre, in qualsiasi occasione. Mi sono iscritta a Miss Italia senza farlo sapere inizialmente a nessuno. Era una cosa che volevo fare da tanto tempo. La corona che ho conseguito rimarrà per me come il ricordo più bello. Ancora adesso non riesco a crederci. Avevo l’ansia a mille e appena hanno indicato il mio numero non riuscivo a crederci”.

Miss Miluna Sicilia

Claudia vive con mamma Francesca, papà Gaspare e la sorella Giorgia. La Miss Miluna Sicilia spiega di avere “un carattere timido ma tendo sempre a nasconderlo e non farlo notare. Amo stare a contatto con la gente e ascoltarla. Sono una persona disponibile, generosa e dolce con chi se lo merita. Mi reputo determinata. Voglio sempre fare le cose bene e dare il massimo, per questo me la prendo quando qualcosa non riesce come voglio”.

La passione per la danza

Claudia va matta per il ballo “amo ballare, è la mia passione sin da piccola. Mi sono diplomata in danza classica e adesso insegno anche ad un corso per bambine”. Il suo motto è “crederci fino in fondo e mai mollare”. Non si dedica molto alla cucina ed è molto golosa dei dolci. Non resiste davanti al pistacchio ed ha un bellissimo rapporto con la Nutella “fa parte del mio dna. Nonostante tutto riesco a mantenermi in forma”. Bisognerà essere perfettamente in forma per partecipare alle prefinali e Claudia ha dimostrato che conosce tutti i segreti per esserlo. Con il suo sorriso stende tutti.