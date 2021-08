Ha conquistato a Milazzo la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”

È Giada La Carrubba, 24 anni di Comiso, la seconda pre-finalista nazionale che rappresenterà la Sicilia al concorso Miss Italia. La giovane è stata premiata nell’atrio del Carmine di Milazzo conquistando la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”, che le permette quindi di potersi qualificare. Ammalianti occhi verdi, segno zodiacale Leone, la reginetta della serata lavora nella cittadina comisana come commessa in un negozio di abbigliamento e studia Filosofia all’università di Catania.

Ama la danza

Ha un fisico ben scolpito e lo deve alla danza che ha praticato sin da piccola fino all’età di 13 anni. “Adesso mi alleno tre volte a settimana e cerco di seguire un alimentazione sana – ha dichiarato -. Appena ho sentito indicare il mio numero, ho cominciato a tremare per l’emozione e ho trattenuto le lacrime pensando ‘finalmente ce l’ho fatta’. Sono felice, orgogliosa e volenterosa di fare sempre di più. Onorata di rappresentare la mia regione con il titolo di ‘Miss Rocchetta Bellezza’ e per questo ringrazio la famiglia di miss Italia Sicilia”.

La doppia dedica per la vittoria

Poi fa una doppia dedica per la sua affermazione: “Questo successo lo dedico a Vincenzo, il mio ragazzo che ho sempre al mio fianco e ad una persona tanto speciale che non è più con me, mio nonno Biagio”. La 24enne si autodefinisce ottimista, determinata e testarda: “Ho deciso di mettermi in gioco – racconta – perché voglio dimostrare a tutte le ragazze che, come me, hanno delle insicurezze per la propria altezza, che essere alte non è sinonimo di bellezza, poiché la bellezza è tutto ciò che compone una persona. Di conseguenza spero che Miss Italia possa far comprendere anche questo. Una donna a cui mi ispiro tanto è Eugenia Bonino, la prima miss Italia siciliana che vinse il concorso nel lontano 1954”.

Quali i suoi hobby

La “Miss Rocchetta Bellezza Sicilia” spiega che i suoi hobby sono la lettura, lo sport e ama tantissimo disegnare. Poi confida che la sua ambizione più grande “è quella di riuscire ad affermarsi nel mondo del cinema e dello spettacolo. Racconta pure che il suo ricordo più bello: “È quando presi in braccio per la prima volta il mio fratellino Giorgio che adesso ha 14 anni. A volte con lui litigo un po’, anche per banalità, ma andiamo d’accordissimo”. La neo miss spiega con un sorriso che tra le cose che non sopporta “ci sono le persone che arrivano in ritardo. Io sono super puntuale”.

Le piace anche la buona cucina

Giada è anche una buona forchetta: “Il mio piatto preferito sono i dolci in assoluto. Mi definisco la classica persona che al ristorante guarda prima il menù dei dolci e, tra l’altro, adoro anche farli”. Afferma di non avere un portafortuna come accade in diversi altri casi ma ha un motto di Trilussa che dice: “Se insisti e resisti raggiungi e conquisti”.

La sua famiglia

Giada è figlia di una operatrice socio-sanitaria, mentre il padre ha un azienda agricola. Entrambi sono felici di questa affermazione e stravedono per lei. Infine le parole del sindaco Maria Schembari: “Fieri di essere così ben rappresentati in bellezza, intelligenza e cultura. Tutti i tuoi concittadini ti sostengono”. La manifestazione, sotto lo sguardo attento dell’agente esclusivista Salvo Consiglio, ha visto la partecipazione di candidate provenienti da tutta la Sicilia. Sotto i flash di Mimmo D’Arrigo hanno presentato Antonello Consiglio e Chiara Esposito. Gli ospiti Davide Patti e Sarah Ricca hanno allietato l’attento pubblico presente con la loro musica.