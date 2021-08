a partecipare 21 ragazze

Proseguono le selezioni regionali di Miss Italia, il concorso di bellezza più amato

La settima selezione in Sicilia si è svolta ad Acquedolci, in provincia di Messina

Hanno partecipato 21 ragazze provenienti da ogni parte dell’Isola

Ad aggiudicarsi le fasce otto reginette di bellezza e stile

Settima selezione regionale di Miss Italia in Sicilia svolta nella piazza Vittorio Emanuele III di Acquedolci, nel Messinese, curata dall’agente regionale, Salvo Consiglio, in collaborazione con Anna Salanitro al cospetto di un caloroso pubblico.

L’evento ha visto in passerella, nelle classiche uscite, 21 ragazze provenienti da tutta la regione che si sono date battaglia a suon di bellezza per accaparrarsi le fasce che portano alle finali regionali già in corso. La serata, incorniciata dagli scatti di Tiberio Cantafia, è stata splendidamente presentata da Antonello Consiglio e Marianna Taormina.

Spazio anche alla musica

Oltre alle sfilate delle ragazze in gara, hanno fatto spettacolo gli ospiti musicali Davide Patti e Sarah Ricca e la presenza della neo eletta “Miss Rocchetta Bellezza Sicilia”, Giada La Carrubba.

Presentata la rosa della locale squadra di calcio

Nel corso della manifestazione è stata presentata la rosa della locale squadra di calcio dell’ U.S.D. RoccAcquedolcese che parteciperà al prossimo campionato di Promozione di calcio.

La giuria ha premiato otto ragazze, ecco chi sono

La giuria ha premiato otto ragazze. Reginetta della serata con la fascia di “Miss Miluna Acquedolci” è stata eletta Arianna Di Bartolo, 18 anni, di Acquedolci. Secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Giulia La Calce, 20 anni, di Palermo. In terza posizione fasciata “Miss Be Much” la ventiseienne palermitana Costanza Gattuso 26 anni. Quarto, quinto posto e sesto posto per altre tre palermitane, rispettivamente Norma Argento di 27 anni, la ventunenne Chiara Meschisi e Floriana Bonfissuto, 21 anni. Settima classificata Eva Comincioli, 18 anni, di Acquedolci. Ottavo posto per Claudia Bennici, 18 anni, palermitana.