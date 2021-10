Si tratta di Giorgia Teniglia, Elisa Leonardi e Alice Cosentino

Tre nuove finaliste nazionali siciliane nel lambito del concorso Miss Italia elette al Castello delle Aci ad Acireale in una serata presentata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito tra gli Scatti di Tiberio Cantafia.

Si tratta di Giorgia Teniglia, Elisa Leonardi e Alice Cosentino. Giorgia Teniglia, 19 anni di Catania, è stata eletta “Miss Isola del Sole” al Castello delle Aci ad Acireale.

Chi è Giorgia Teniglia “Miss Isola del Sole”

La neo miss ha fatto danza per 13 anni. Ama viaggiare e fare nuove esperienze. Si considera una ragazza solare, sensibile, tenace, emotiva ed empatica.

“Per me fin adesso – ha dichiarato – Miss Italia è stata un’esperienza di vita molto importante in quanto mi ha fatto capire che si devono sempre perseguire i propri sogni e non arrendersi mai. Inoltre mi ha dato anche la possibilità di fare amicizia con ragazze che come me si sono imbarcate in questa splendida avventura”.

Elisa Leonardi è “Miss Riviera dei Ciclopi”

Elisa Leonardi, 18 anni, catanese, ha conquistato la fascia di “Miss Riviera dei Ciclopi”. Diplomatasi al liceo scientifico sportivo sta continuando gli studi per diventare un medico. Si definisce ambiziosa e determinata ma nello stesso semplice. “Partecipo a Miss Italia perché amo il mondo dello spettacolo che rappresenta uno dei miei più grandi sogni nonché obiettivo di farne parte. Sono pronta a rappresentare e portare in alto la mia amata Sicilia con tutta la caparbietà che mi appartiene”.

Alessia Cosentino, l’altra finalista

Alice Cosentino, 21 anni di Augusta, studia al secondo anno di Scienze per la comunicazione all’Università di Catania. Alice è anche modella e dj. Si definisce “determinata, ambiziosa e testarda”. Sogna di riuscire di vivere nel mondo di quelle che sono le sue grandi passioni: moda e musica.

L’evento è stato seguito dall’agente regionale Salvo Consiglio. Alla produzione Antonio Russo ed Anna Salanitro. Direzione organizzativa: Ekaterina Melnikova. Coreografie e backstage: Ilenia Scuderi. Business coach: Tiziana Resina.