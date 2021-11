giada rumè eletta miss sicilia

Miss Italia, torna il concorso di bellezza più amato

La 22enne Giada Rumè eletta Miss Sicilia a Taormina

E’ completa la squadra di 17 siciliane che si trovano già a Roma per le prefinali nazionali

La ventiduenne di Palma di Montechiaro, Giada Rumè, è stata eletta Miss Sicilia presso il Palazzo dei Congressi di Taormina.

Le altre ragazze elette miss

La bella Giada ha lasciato la fascia di “Miss Be Much Sicilia”, in precedenza conquistata a Melilli, a Carlotta La Mela, 21 anni, di Catania. Nella stessa serata la diciottenne Arianna Di Bartolo di Acquedolci è stata proclamata “Miss Sport Sicilia”.

La neo Miss Sicilia vive a Torino da quando aveva 7 anni. “I miei genitori si sono trasferiti al Nord per il futuro mio e di mia sorella ma io torno spesso in Sicilia dove vivo attualmente per stare vicina al mio fidanzato che vive qui”. Giada si descrive come una ragazza determinata, puntigliosa, empatica e altruista. “Ho studiato a Milano nel campo della recitazione, del cinema e del teatro. Il canto è la mia grande passione. Sto pure approfondendo gli studi delle lingue inglese e spagnolo. Ho sempre pensato che Miss Italia potesse essere una grande occasione per potermi affermare nel mondo dello spettacolo e della musica”. Giada ha un motto che dice di aver portato durante le serate delle selezioni. “E’ “cu mangia fa muddrichi”, un detto siciliano secondo il quale qualsiasi cosa farai lascerai le tue tracce ed io spero di essere ricordata per ogni mio gesto e atto”.

Diciassette ragazze siciliane a Roma per le prefinali nazionali

Con l’elezione di Miss Sicilia è completa la squadra di 17 siciliane selezionate dal responsabile unico Salvo Consiglio che si trovano già a Roma per le prefinali nazionali di Miss Italia. Al Crowne Plaza Hotel, la patron Patrizia Mirigliani accoglie 175 ragazze provenienti da tutta Italia nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

12mila partecipanti alle selezioni in tutta Italia

Le candidate rappresentano tutto il Paese e sono le vincitrici delle selezioni svoltesi nelle varie regioni, scelte tra 12 mila partecipanti. A Roma, una giuria di esperti del talento e della bellezza, selezionerà venti finaliste per il titolo di Miss Italia e dieci per il titolo di Miss Italia Social.

La giuria

I giurati sono Ilaria Venturini Fendi, Flaminia Bolzan (psicologa), Allegra Cascinari (psicologa), GJ Squarcia (autore/regista/sceneggiatore), Cristiana Vaccaro (attrice), Giorgia Crivello (influencer Instagram). Da giovedì 2 dicembre verranno resi noti i nomi delle 20 finaliste che si disputeranno il titolo di Miss Italia.