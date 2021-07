È successo negli Stati Uniti d'America

Domenica scorsa, 25 luglio, nella città di Aurora, negli Stati Uniti d’America, un bambino di due anni è morto dopo essere caduto da una scala mobile in un centro commerciale. Si chiamava Jhovany De La Cruz-Perez.

Il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale ma i medici non hanno potuto salvargli la vita.

La polizia ha detto che il bambino è caduto dalle braccia del padre mentre si trovavano sulla scala mobile, verso le 16:30. Il piccolo si sarebbe piegato in avanti, il genitore non è riuscito a trattenerlo ed è così precipitato. Alcuni testimoni lo hanno visto giacere a terra privo di sensi prima che le squadre di emergenza lo portassero via.

Poco dopo, la polizia ha chiuso la scala mobile dove è successo l’incidente per i controlli del caso. L’indagine preliminare delle forze dell’ordine ha confermato che si è trattato di un incidente.