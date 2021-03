È successo in Australia

Donna terrorizzata dopo che ha trovato un enorme ragno cacciatore nella sua doccia. Lo racconta il Daily Mail.

È successo a Perth, in Austrialia, a Cathy Cox che ha trovato l’aracnide femmina rannicchiata vicino al soffitto del bagno e si è rivolta a un gruppo su Facebook per identificare il ragno e per avere un consiglio. Nonostante la legittima paura per la creatura a otto zampe, la signora Cox ha chiesto aiuto sul social media circa la necessità di spostarla.

Nel post la donna ha scritto: «Ho quello che credo sia un bellissimo ragno cacciatore nella mia doccia. È fuori pericolo ma dovrei portarla altrove? Saluti… il mio cuore batte all’impazzata al pensiero che dovrei farlo».

Ebbene, gli utenti hanno consigliato alla donna di spostare il ragno perché il vapore della doccia potrebbe fargli perdere l’equilibrio così da scivolare dal muro. Un utente ha anche suggerito di trasferire l’aracnide in un «posto più accogliente» e un altro: «Non riesco a immaginare cose più orribili del ragno che diventa bollente, perde l’equilibrio e cade sulla tua spalla durante la doccia».

Alcuni, poi, si sono lamentati con la donna perché ha condiviso foto ravvicinate tali da fare sembrare il ragno più grande di 4 – 5 centrimetri rispetto alle dimensioni reali. La donna, però, si è giustificata dicendo che ha ingrandito le foto per permettere agli utenti del gruppo di aiutarla a meglio identificare il ragno.

Da ricordare, infine, che i ragni cacciatori non sono aggressivi o pericolosi per l’uomo.