Primo voto sul pacchetto Fit for 55

Via libera dai deputati del Parlamento Europeo allo stop della vendita di auto e furgoni con motori a combustibili fossili – benzina, diesel e GPL – dal 2035.

La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza ristretta – 46 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astenuti) – la sua posizione sulle regole presentate dalla Commissione europea per rivedere gli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli.

Il voto conferma la proposta di Bruxelles che prevede la vendita di auto e furgoni a emissioni zero dal 2035. Il testo passerà ora al vaglio della sessione plenaria del Parlamento europeo, che si terrà questo mese.

Si tratta del primo voto del Parlamento Europeo su un regolamento del pacchetto ‘Fit for 55′, che allinea diversi testi legislativi al nuovo obiettivo climatico dell’UE, che prevede una riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030.

Tra gli altri emedamenti approvati e che dovrà superare l’esame plenario e poi essere negoziato con il Consiglio dell’UE, una proposta di finanziamento mirato per garantire la transizione nel settore automobilistico e una metodologia comune dell’UE per valutare l’intero ciclo di vita delle emissioni di CO2 delle automobili e furgoni immessi sul mercato comunitario.

Si è trattata della prima votazione del Parlamento europeo su un regolamento del pacchetto “Fit for 55”, cioè è un pacchetto dell’Unione Europea progettato per ridurre del 55% le emissioni di gas serra dell’Unione Europea entro il 2030. Il pacchetto è stato proposto nel luglio 2021 dalla Commissione Europea. Nell’ambito di un processo legislativo accelerato, i piani potrebbero diventare legge nel 2022.