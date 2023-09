A Cagliari

Una tragedia ha scosso Cagliari in queste ultime ore, quando quattro giovani hanno perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti in un orribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Le vittime di questo dramma sono Najibe Zaher, 19 anni, Alessandro Sanna, 19 anni, Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, 24 anni. Due coetanei, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni, sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche.

Il Terribile Schianto

La tragedia si è consumata quando i sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta. Le circostanze che hanno portato a questo terribile incidente devono ancora essere chiarite, ma sembra che l’auto abbia improvvisamente perso il controllo mentre percorreva viale Marconi in direzione di Quartu Sant’Elena. All’altezza dello svincolo per l’Asse Mediano, l’auto ha urtato un marciapiede al civico 107 e, dopo un breve tratto, ha colpito un muretto prima di ribaltarsi.

Gli investigatori stanno attualmente cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa terribile tragedia. I giovani coinvolti nell’incidente sembrano essere stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa quando si è verificato l’incidente fatale.