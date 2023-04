A Roma

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale stamattina a Roma.

Stando a quanto si è appreso, la vettura del calciatore ha avuto uno scontro frontale contro il tram numero 19 a piazza delle Cinque Giornate. Sia il calciatore che le figlie che era a bordo stanno bene: è andata distrutta la parte frontale della sua nuova vettura e sono scoppiati degli airbag, dimostrando che l’impatto è stato forte. Invece, alcuni passeggeri e il conducente del tram sono stati portati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale oltre al personale del 118. Rilievi sono in corso per ricostruire la dinamica.

“Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio”, ha detto il capitano della Lazio, come riporta Sky. Immobile è stato portato al Policlinico Gemelli per accertamenti di routine insieme alle due figlie.