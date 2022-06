Arrestato il conducente del mezzo

A Berlino, in Germania, una Renault ha travolto un gruppo di passanti. Il bilancio aggiornato è di un morto e 12 feriti, di cui 5 sarebbero in pericolo di vita e 3 con ferite gravi.

Le forze dell’ordine hanno aggiunto che il conducente del mezzo ha tentato di darsi alla fuga a seguito dell’incidente ma è stato bloccato dalla folla prima e poi arrestato.

Da chiarire le cause del sinistro. Stando al racconto di alcuni testimoni, il conducente ha travolto le persone e ha tentato di scappare in auto ma si è schiantato contro la vetrina di una profumeria, sfondanola. L’uomo ha, poi, provato a scappare a piedi ma è stato bloccando dai passanti e arrestato. La polizia tedesca sta indagando per chiarire “se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente stradale che potrebbe essere avvenuto anche sotto l’influsso di farmaci”.

Un testimone ha poi riferito a Berliner Morgenpost che l’auto viaggiava ad alta velocità, a circa 150 km/h lungo la Tauentzienstraße. Il veicolo del testimone è stato sfiorato dalla Renault prima di travolgere i passanti.

Sempre il Berliner Morgenpost, citando una fonte della polizia, sostiene che tra i colpiti ci sarebbe anche un gruppo di studenti con un insegnante.