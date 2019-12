Dramma a Roma.

Due ragazze di 16 anni sono morte dopo essere state investite da una Renault Koleos in corso Francia, all’altezza di via Flaminia.

L’autista, un 20enne, si è fermato per prestare soccorso ed è stato successivamente sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e droga.

Sul posto i rilievi da parte delle pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come si apprende da RomaToday.it, poco prima dell’una della notte scorsa, sembrerebbe che le due ragazze fossero intente ad attraversare la strada per raggiungere un gruppo di amici.

La Renault le ha travolte, forse complice anche la pioggia che, in quel momento, stava cadendo battente.

Sempre a Roma stamattina, intorno alle 7, in via Marco Polo, zona Ostienese, un’auto e un motorino elettrico si sono scontrati e il conducente dello scooter è morto. In corso gli accertamenti della polizia municipale.