Dramma a Castelmagno (Cuneo)

La scorsa notte, in Valle Grana, a Castelmagno, in provincia di Cuneo, in Piemonte, è avvenuto un drammatico incidente stradale.

Una Land Rover Defender, con 9 persone a bordo, è finito fuori strada ed è precipitato in un dirupo con un volo di circa 200 metri. Il bilancio: 5 morti, tutti giovanissimi, e 4 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Alla guida c’era un 24enne che è morto. Gli altri decessi sono ragazzi tra gli 11 e i 16 anni.

Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco di Cuneo e Busca, il soccorso alpino e i carabinieri. Le salme dei ragazzi sono state portate all’obitorio di Cuneo.

Le giovani vittime erano tutti residenti nel Cuneese ed erano in villeggiatura con le loro famiglie. Due delle vittime erano fratelli. Per quanto concerne i quattro feriti, due ragazzi e due ragazze, due di loro risultano in codice rosso: un 24enne è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino e un 17enne all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

I nomi: Marco Appendino di 24 anni, i fratelli Nicolò ed Elia Martini, di 17 e 11 anni, Camilla Bessone di 16 anni e Samuele Gribaudo di 14 anni. Sono i nomi delle cinque vittime dell’incidente stradale avvenuto nella notte in una strada di montagna di Castelmagno, nel Cuneese.

Il fuoristrada era omologato per sei persone, a bordo del mezzo però se ne trovavano nove. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sarà necessario attendere la testimonianza dei superstiti.

I giovani avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar, a guardar le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana.