Il conducente si è fermato per prestare soccorso

A Roma due turisti irlandesi, Paul e Mary O’Reilly, rispettivamente di 59 e 60 anni, sono morti in un tragico incidente lungo la via Cristoforo Colombo, avvenuto alle 12.50 di oggi, giovedì 7 settembre. Erano appena usciti dal campeggio.

I dettagli

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio di via Malafede, quando i due turisti stavano attraversando la strada sulla carreggiata in direzione Roma. L’auto coinvolta nell’incidente era una Ford Fiesta, guidata da un uomo di 54 anni, che si è poi fermato per prestare soccorso. Purtroppo, Paul e Mary O’Reilly sono morti sul colpo a causa delle gravi lesioni subite.

Conducente in ospedale

Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio per essere sottoposto all’alcol e drug test. Sarà sottoposto, da prassi, ad alcol e drug test.

La Dinamica

Secondo una prima ipotesi formulata dagli investigatori, sembra che i due turisti irlandesi abbiano attraversato l’incrocio di via Malafede con il semaforo rosso. Il loro obiettivo era apparentemente salire a bordo del bus 709, che stava arrivando in quel momento. Nonostante il conducente dell’auto abbia cercato di frenare, non è riuscito ad evitare l’impatto tragico. Le indagini sono, comunque, in corso.