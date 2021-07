Avvistato UFO, “è rimasto in bilico per 10 secondi” (FOTO)

05/07/2021

Un uomo è rimasto scioccato dopo avere individuato quello che crede sia stato un grande UFO in bilico «per 10 secondi» sopra il mare. L’avvistamento è avvenuto nel Davon, in Pennsylvania, Stati Uniti d’America, da parte di un uomo di nome Matthew Evans. Ne parla LadBible.com. Il 36enne, la scorsa settimana, ha notato l’oggetto luminoso che fluttuava nel cielo mentre guardava fuori dal suo appartamento ed è riuscito a prendere lo smartphone così velocemente da scattare un paio di fotografie dell’oggetto volante non identificato. L’UFO aveva quattro luci che si libravano in una formazione triangolare nel cielo e notturno e, come raccontato da Evans, si sono allontanate poco dopo, lasciando dietro di sé solo domande. Evans, che è uno studente, ha affermato: «Non ho potuto fare a meno di vederlo. La finestra della mia cucina offre una splendida vista sul mare, quindi, quando è apparso all’orizzonte, non si muoveva come avrebbe fatto un aereo ma molto più lentamente e andava su e giù, librandosi per dieci secondi buoni. È rimasto in un punto abbastanza a lungo da permettermi di tirare fuori il mio telefonino e fare quegli scatti». Il 36enne ha aggiunto: «Poi, si è rapidamente ingrandito a una certa velocità e non sono più riuscito a vederlo. La luce era molto brillante. Non sapevo cosa potesse essere, quindi ho deciso di scattare una foto. Suppongo che sia stato un oggetto volante non identificato».

