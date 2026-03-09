Dopo le tensioni tra Trump e Starmer sull’uso delle basi britanniche

Tre bombardieri strategici B-52 dell’aeronautica statunitense sono atterrati nella base britannica di RAF Fairford, nel Gloucestershire, nel Regno Unito, mentre l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad aumentare. L’arrivo degli aerei è avvenuto dopo che il primo ministro britannico Keir Starmer ha autorizzato operazioni militari statunitensi definite di natura “difensiva” contro i siti missilistici iraniani. Lo scrive The Sun.

I bombardieri B-52 arrivati a RAF Fairford

I bombardieri sono stati avvistati mentre atterravano nella base della Royal Air Force di Fairford, uno dei principali hub europei utilizzati dall’aviazione statunitense.

Uno dei velivoli, un B-52 Stratofortress, è stato fotografato con una bandiera americana esposta nel cockpit. Il bombardiere è noto con il soprannome di “Iron Butterfly” ed è uno degli asset più iconici dell’aviazione strategica americana.

Le caratteristiche tecniche del velivolo sono imponenti:

raggio operativo per il lancio di missili superiore a 1.500 miglia;

capacità di trasportare fino a 31 tonnellate di armamenti;

costo stimato di circa 2 miliardi di dollari per unità.

Tra gli armamenti trasportabili figurano:

bombe convenzionali;

mine;

missili;

ordigni nucleari come bombe a gravità e missili da crociera nucleari.

Rafforzamento della presenza militare statunitense

I tre B-52 si aggiungono a una flotta già presente nella base britannica. Nei giorni precedenti erano arrivati anche bombardieri B-1 Lancer dell’aeronautica americana.

Un bombardiere protagonista dei conflitti globali

Il B-52 Stratofortress è uno dei bombardieri più longevi della storia militare. Entrato in servizio negli anni Cinquanta, continua a essere utilizzato in operazioni strategiche in tutto il mondo.

Tra gli impieghi più noti:

bombardamenti contro il regime di Saddam Hussein durante l’operazione Iraqi Freedom nel 2003;

missioni di deterrenza militare in diversi scenari geopolitici.

Secondo fonti militari, Donald Trump aveva già utilizzato il dispiegamento di questi bombardieri come strumento di pressione geopolitica, ad esempio durante la crisi con il Venezuela nei confronti dell’ex presidente Nicolás Maduro.

Le tensioni tra Trump e Starmer sull’uso delle basi britanniche

Il dispiegamento dei bombardieri avviene dopo settimane di tensione diplomatica tra Washington e Londra.

Il presidente americano aveva criticato il primo ministro britannico per non aver inizialmente autorizzato l’utilizzo delle basi militari del Regno Unito durante la prima ondata di attacchi contro l’Iran.

Successivamente il governo britannico ha concesso l’uso delle infrastrutture militari per operazioni considerate difensive, con l’obiettivo dichiarato di impedire nuovi attacchi missilistici iraniani contro alleati occidentali nella regione.

La decisione ha aperto un intenso dibattito politico nel Regno Unito sul livello di coinvolgimento britannico nel conflitto mediorientale.

FAQ

Perché i bombardieri B-52 sono arrivati nel Regno Unito?

Il dispiegamento è legato alle operazioni militari statunitensi contro infrastrutture missilistiche iraniane e alla crescente tensione nella regione.

Dove sono stati schierati gli aerei?

Nella base militare RAF Fairford, nel Gloucestershire.

Il B-52 può trasportare armi nucleari?

Sì. Il bombardiere è progettato per trasportare sia armamenti convenzionali sia nucleari.

Perché la decisione ha creato tensioni politiche?

Perché inizialmente il governo britannico non voleva consentire l’utilizzo delle basi per attacchi contro l’Iran, scelta criticata dal presidente americano.