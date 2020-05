Bufala assurda

Sì, ci sono bufale che, se lette velocemente, senza applicare una sufficiente capacità analitica, possono sembrare vere. Ma ce ne sono altre per cui si fa davvero fatica a capire come ci possa essere gente che ci caschi.

Questo è il caso di una foto che sta girando sui social media dove la protagonista è una balena dalle immense dimensioni comparsa nello Stretto di Messina, insieme al suo ‘cucciolo’.

Ora, è vero che ultimamente sono state avvistate due balene mentre attraversavano lo Stretto – è successo a metà aprile con tanto di video diffuso dai Vigili del Fuoco, approfittando della diminuizione della presenza umana per il lockdown – ma nell’immagine che sta circolando sul web, come giustamente fatto notare da Bufale.net, c’è un particolare non indifferente che non può non far pensare entro un nanosecondo che si tratti di una fake gigantesca: la presenza del Ponte sullo Stretto.

Chissà, magari un giorno accadrà du avvistare il passaggio di una balena al di sotto della struttura di cui si parla dai tempi degli Antichi Romani ma di certo ora è solo un miraggio… E no, non si può pensare che sia vero…