Il governatore Zaia: "Se si vuole sicurezza, si deve restare nei territori"

C’è stato in Veneto un forte aumento di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: ben 183 in più. Il totale sale così a 20.535.

In isolamento ci sono 5.212 persone, 1.141 in più rispetto a ieri ma diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha affermato: «Se si vuole sicurezza si deve restare nei nostri territori, chi decide di andare deve fare molta attenzione. Ho sentito oggi i direttori generali delle Aziende sanitarie e abbiamo una certezza: che il virus entra da fuori, o perché qualcuno ce lo porta o perché ce lo andiamo a prendere».

Zaia ha poi aggiunto: «Abbiamo monitorato i grandi bus: abbiamo casi ‘di ritorno’ da da Spagna, Perù, Malta, Croazia, otto ragazzi dall’isola di Pag e Corfù. Io sono per le libertà e non voglio fare campagna contro i competitor che hanno anche loro il diritto di lavorare. Ma diciamo che le vacanze sono un elemento di rischio e lo dimostrano i pazienti sintomatici che riscontriamo da circa due settimane».