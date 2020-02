È successo in Florida, negli Stati Uniti d'America

Sta scioccando gli Stati Uniti d’America un video che mostra l’arresto con le fascette attorno ai polsi di una bambina di sei anni da parte di un poliziotto.

Il filmato è stato pubblicato su NBCnews.com, fornito dall’avvocato della famiglia della piccola, e racconta un episodio avvenuto a Orlando, città della Florida, il 19 settembre del 2019 che ha provocato il licenziamento del poliziotto Dennis Turner.

Nel verbale della polizia sull’arresto si legge che la bimba avrebbe «maltrattato tre membri dello staff, colpendoli con calci e pugni» nella sua scuola, la Lucious and Emma Nixon Academy.

La nonna della bambina ha poi raccontato ai media locali che la nipote soffre di un disturbo del sonno che le provoca anche dei disturbi comportamentali ed è sotto cura per questo motivo.

Il poliziotto Turner è stato licenziato nel giro di pochi giorni. Nel video si sente la bambina che, piangendo, più volte dice: «Non mi mettere le manette, per favore» mentre viene caricata in un’auto della polizia. Poi, sempre nel filmato, il poliziotto non solo giustifica quanto fatto ma rimarca che è stato il più giovane arresto della sua carriera, adesso giustamente finita.

Foto: Screenshot dal Video