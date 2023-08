A Millesimo (Savona)

In un piccolo comune del Savonese, precisamente a Millesimo, l’espresso può costare solamente 70 centesimi, a condizione che tu porti con te tazzina, cucchiaino e zucchero.

Questa iniziativa è stata lanciata dal titolare del bar “Bottega del caffè” e si è diffusa rapidamente, diventando virale. L’obiettivo è venire incontro ai clienti alle prese con i sempre crescenti prezzi del caffè. Mentre altrove il prezzo di un semplice espresso continua ad aumentare (arrivando, secondo le associazioni di settore, fino a 1,30 euro), in questo locale il risparmio è garantito.

Il titolare dell’esercizio, di nome Elio, ha spiegato che l’idea ha avuto un inizio goliardico in famiglia, ma dietro c’è anche una ragione più profonda. L’obiettivo di questa iniziativa è effettivamente ridurre i costi reali. “È da almeno 20 anni che il caffè non costa più 70 centesimi, dal passaggio all’euro”, ha rivelato Elio in un’intervista alla rivista Quello che c’è.

L’idea potrebbe sembrare un po’ stravagante, ma è anche eco-friendly ed economicamente ragionevole. Elio ha spiegato che questa iniziativa consente di ridurre effettivamente i costi operativi del bar. “Visti gli aumenti del caffè e delle materie prime, e in modo particolare dell’energia, dell’acqua e del detersivo, facendo in questo modo il cliente si porta il cucchiaino, lo zucchero, la tazzina, noi non adoperiamo meno corrente, meno detersivi e meno acqua”, ha chiarito il commerciante.

Questa iniziativa ha già attirato l’attenzione e la partecipazione di alcuni clienti, che hanno iniziato a portare con sé la propria tazzina per approfittare dell’offerta. Questa pratica non solo rappresenta un modo per risparmiare qualche centesimo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale legato all’uso di stoviglie usa e getta.